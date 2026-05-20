Flotilla Bindi a La7 | Israele è un pericolo per il mondo L’Europa abbia una reazione durissima e rompa i rapporti

Durante un intervento televisivo, un rappresentante politico ha affermato che Israele rappresenta un rischio per il mondo e ha chiesto all’Europa di adottare una reazione severa, includendo la rottura dei rapporti diplomatici. Ha criticato la perdita di valori legati al rispetto e al diritto, sostenendo che l’Europa non può permetterselo. La dichiarazione ha suscitato discussioni tra chi sostiene un intervento deciso e chi preferisce un approccio più cauto.

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“ La reazione dell’Europa a Israele deve essere durissima: bisogna chiudere i rapporti con Israele. Si sta perdendo la cultura fondamentale del diritto e del rispetto e questo l’Europa non può permetterselo. Sappiamo bene che lo Stato di Israele ha tante armi di ricatto, ma arrivano dei momenti in cui tutti gli Stati europei devono mettersi a rischio se vogliono salvare i principi sui quali sono stati fondati e che sappiamo bene quanto sono costati”. Sono le parole dell’ex ministra Rosy Bindi intervenuta a Tagadà (La7), dopo la diffusione del video in cui il ministro israeliano dell’estrema destra Itamar Ben-Gvir deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati dalla marina israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Bindi a La7: “Israele è un pericolo per il mondo. L’Europa abbia una reazione durissima e rompa i rapporti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, magistrati italiani contro Israele: la decisione durissimaIn un mondo in cui i confini tra legalità e azione di forza sembrano farsi sempre più labili, la cronaca torna a occuparsi di rotte marittime che... Al Colosseo il grande corteo per la Flotilla: “L’Italia sospenda i rapporti militari con Israele”“I fratelli e le sorelle della Flottilla sono stati per l’ennesima volta rapiti dall’esercito terrorista di Israele.