Fino a dove? il nuovo Decreto Sicurezza tra controllo libertà e consenso politico incontro alla Camera del Lavoro

Alla Camera del Lavoro si è tenuto un incontro dedicato al nuovo Decreto Sicurezza promosso dal Governo. Il provvedimento si inserisce in una serie di iniziative legislative dedicate alla sicurezza, con interventi specifici su questioni legate all’immigrazione. Durante l’appuntamento si è discusso di come il decreto influisca sui controlli e sulla libertà individuale, in un quadro politico caratterizzato da tensioni sulle politiche migratorie. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti e osservatori, senza arrivare a conclusioni definitive.

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L’ennesimo Decreto Sicurezza promosso dal Governo si inserisce nel solco dei precedenti provvedimenti in materia di sicurezza, intervenendo tra le altre cose, ancora una volta, in materia di immigrazione ed alimentando tensioni in tema di politiche migratorie tanto più se si considera l'intreccio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SALVINI SUL NUOVO DECRETO SICUREZZA: CONTROLLI DI POLIZIA E METAL DETECTOR NELLE SCUOLE Sullo stesso argomento Leggi anche: Scontro alla Camera sul decreto sicurezza, il governo al lavoro su un dl correttivo Dal mio messaggio in occasione dell'Assemblea annuale di Confedilizia Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B. Pensate al dibattito surreale che si innesca ogniqualvolta si affronta il tema degli sfratti o dello sgomber x.com Decreto Sicurezza 2026: la Cassazione segnala dubbi di costituzionalitàLa Cassazione analizza il Decreto Sicurezza 2026: nuove fattispecie penali, DASPO, armi, furti e dubbi di costituzionalità. diritto.it Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezzaPer il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza sta pensando a una soluzione creativa per andargli incontro ... ilpost.it