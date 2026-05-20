Dal 20 al 24 maggio 2026 si svolge a Trento la 21esima edizione del Festival dell’Economia. L’evento, iniziato oggi, si concluderà tra cinque giorni e prevede diversi incontri e conferenze aperti al pubblico. Per seguire gli eventi in diretta, sono disponibili diverse modalità di visione online e in loco, permettendo di seguire le discussioni su temi economici e sociali attraverso streaming e aggiornamenti quotidiani. La manifestazione coinvolge relatori e partecipanti provenienti da vari settori.

Si è aperta oggi 20 maggio fino al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, ha visto il “popolo dello scoiattolo” crescere in modo straordinario arrivando a oltre 140.000 presenze in quattro anni. E proprio il grande successo di pubblico e il ricco programma di incontri in palinsesto hanno convinto gli organizzatori ad introdurre nel 2026 una novità importante: portare a cinque le giornate della manifestazione che vede riuniti rappresentanti di primo livello del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Festival dell’economia 2026: dove seguire gli eventi in diretta

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Festival economia Trento 2026

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