Oggi 20 marzo 2026 | orari calendario completo e dove vedere gli eventi in diretta

Il 20 marzo 2026 sono in programma numerosi eventi sportivi che si svolgeranno durante tutta la giornata. Molti di questi incontri saranno trasmessi in diretta televisiva e online, permettendo agli appassionati di seguire le partite e le competizioni in tempo reale. Gli orari e il calendario completo degli appuntamenti sono disponibili sui vari canali e piattaforme dedicate.

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, sarò una giornata ricchissima di appuntamenti sportivi da seguire in TV e streaming. Dall’atletica leggera al tennis, passando per MotoGP, sci, calcio e basket, il palinsesto offre tantissimi eventi. In questa guida completa troverai gli orari ed il programma dettagliato su dove vedere tutte le competizioni in diretta, per non perderti nemmeno un appuntamento. I riflettori sono puntati sulla prima giornata dei Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun (Polonia). La rassegna iridata rappresenta uno degli eventi clou della giornata, ma non è l’unico appuntamento da seguire. Ampio spazio anche agli sport invernali con un programma particolarmente intenso tra Norvegia, Canada ed USA. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Sport in tv oggi (venerdì 20 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 20 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 20 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Una raccolta di contenuti su Oggi 20 marzo 2026 orari calendario... Temi più discussi: Oroscopo di oggi, venerdì 20 marzo 2026; Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026: Cancro, Vergine e Bilancia al top; Almanacco | Venerdì 20 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Oroscopo di venerdì 20 marzo 2026: con il Sole in Ariete inizia la primavera, le previsioni segno per segno. È il primo giorno di primavera, ecco perché l'equinozio cade oggi 20 marzo(Adnkronos) - Oggi, venerdì 20 marzo, è il primo giorno della primavera 2026. Nel pomeriggio, esattamente alle 15.46 ora italiana, cade infatti l'equinozio di primavera di quest'anno. Nella giornta di ... msn.com Primo giorno di primavera 2026, perché non è il 21 marzo (e non lo sarà fino al 2102)Oggi, venerdì 20 marzo, l'Italia saluta ufficialmente l'inverno per accogliere la nuova stagione. Il momento esatto che segna il primo giorno di primavera 2026 scocca ... leggo.it 20 MARZO – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITÀ Oggi si celebra la felicità… quella vera, fatta di cose semplici. E tra queste, c’è un amore speciale: quello degli animali Chi vive con un cane o un gatto lo sa bene. Non parlano… ma capis - facebook.com facebook Buondì my friends!! Oggi oltre al caffè, un bel cornetto farcito con la marmellata fatta in casa, come lo vedete E nel frattempo ci avviamo verso il weekend… x.com