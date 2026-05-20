Federcoop Romagna eletto il nuovo cda | Lucchi confermato presidente Ecco i membri in carica fino al 2029

Federcoop Romagna ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2029. La presidenza è stata confermata a Lucchi. Tra i membri eletti figurano rappresentanti di diverse cooperative e associazioni del territorio, tra cui Daniele Buda e Tania Buda, appartenenti a cooperative agricole, Stefano Damiani di Zerocerchio, Linda Faggioli di Terre Cevico, Pierpaolo Frontini di Ca’ Santino e Giovanni Giambi. La composizione del consiglio riflette la presenza di figure legate a vari settori cooperativi locali.

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Federcoop Romagna ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, in carica fino al 2029. Ne fanno parte Daniele Buda (Nuova Rinascita), Tania Buda (Cooperativa Agricola Cesenate), Stefano Damiani (Zerocerchio), Linda Faggioli (Terre Cevico), Pierpaolo Frontini (Ca’ Santino), Giovanni Giambi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Federcoop Romagna: Lucchi guida il nuovo CDA verso il 2029? Punti chiave Chi sono i dodici membri eletti per guidare il nuovo CDA? Come influenzerà l'intelligenza artificiale le cooperative del settore... Federcoop Romagna rinnova i vertici: Paolo Lucchi presidente fino al 2029Federcoop Romagna rinnova la propria governance e guarda al futuro con un nuovo consiglio di amministrazione in carica fino al 2029. L’assemblea dei soci, riunita nella mattinata di giovedì 20 maggio ... ravennawebtv.it Bilancio e intelligenza artificiale, domani l’assemblea di FedercoopDomani al teatro comunale di Cesenatico si terrà l’assemblea di bilancio di Federcoop Romagna, la società di servizi di ... ilrestodelcarlino.it