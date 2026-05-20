Farioli allontana le voci sul Milan | Sono concentrato sul Porto Non riesco ad immaginarmi in un altro club

L'allenatore del Porto ha commentato le recenti indiscrezioni di mercato, affermando di essere attualmente concentrato sulla sua squadra e di non riuscire a immaginarsi in un altro club. Ha precisato di non avere intenzione di cambiare ambiente in questo momento e di voler portare avanti il lavoro avviato con il Porto. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alle voci che lo collegavano al Milan, che ha deciso di non commentare ulteriormente.

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Con la posizione di Massimiliano Allegri in bilico, uno dei nomi accostati con più alla panchina del Milan è stato quello di Francesco Farioli. L'allenatore italiano classe 1989 si è appena laureato campione di Portogallo con il Porto, staccando di 6 punti lo Sporting e di 8 il Benfica nella sua prima esperienza in 'Liga Portugal'. In una recente intervista ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Farioli ha parlato del suo futuro e della possibilità di allenare in Italia la prossima stagione. Il tecnico ha escluso apertamente questa opzione, chiudendo le porte in faccia al Milan e spiegando di essere totalmente concentrato sul Porto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Farioli allontana le voci sul Milan: “Sono concentrato sul Porto. Non riesco ad immaginarmi in un altro club” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gasperini si commuove in conferenza stampa e se ne va allimprovviso. Sullo stesso argomento Allegri al Real Madrid? Romano: “Allegri è concentrato sul Milan, non pensa ad altro”Negli ultimi giorni si sta parlando molto di un possibile interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Massimiliano Allegri, attuale...