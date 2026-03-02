Il Beauty Case diventa un menu | l’ascesa della Foodification tra scienza e sensorialità

Il settore della cosmetica sta vivendo una trasformazione radicale, con prodotti che assumono le sembianze di dolci e cocktail, entrando nel mondo della foodification. Le aziende stanno abbandonando le formulazioni tradizionali per adottare approcci sensoriali e scientifici ispirati alla pasticceria e alla mixology. Questa tendenza si riflette in un nuovo modo di concepire le texture e gli aromi dei cosmetici.

Dimenticate le vecchie creme asettiche e dal sentore farmaceutico. Oggi il mondo della cosmetica parla la lingua della pasticceria e della mixology. Il fenomeno ha un nome preciso: Beauty Foodification, una tendenza che sta trasformando la cura della pelle in un’esperienza multisensoriale dove il confine tra cucina e laboratorio si fa sempre più sottile. Non chiamatelo solo Marketing Se il packaging richiama vasetti di marmellata e le texture ricordano il caramello, la sostanza resta rigorosamente scientifica. Come sottolineato da esperti del settore su Vogue Italia, l’integrazione di ingredienti alimentari risponde a una richiesta di trasparenza: se un elemento è sicuro da mangiare, la percezione della sua efficacia sulla pelle aumenta. 🔗 Leggi su Newsagent.it

