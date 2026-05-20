Esplosione per fuga di gas a Santa Teresa di Riva appartamento devastato | ferito un 48enne

Da messinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, a Santa Teresa di Riva, si è verificata un’esplosione in un appartamento al secondo piano di un edificio lungo la Statale 114. L’incidente ha causato la distruzione di gran parte dell’appartamento e ha ferito un uomo di 48 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per valutare i danni e gestire la situazione. La causa dell’esplosione è ancora in fase di accertamento.

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Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Santa Teresa di Riva, dove una violenta esplosione ha interessato un appartamento situato al secondo piano di uno stabile lungo la Statale 114, nella zona sud del paese.Secondo una prima ricostruzione, all’origine della deflagrazione ci sarebbe. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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