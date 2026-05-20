Esplosione per fuga di gas a Santa Teresa di Riva appartamento devastato | ferito un 48enne

Nel pomeriggio di oggi, a Santa Teresa di Riva, si è verificata un’esplosione in un appartamento al secondo piano di un edificio lungo la Statale 114. L’incidente ha causato la distruzione di gran parte dell’appartamento e ha ferito un uomo di 48 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per valutare i danni e gestire la situazione. La causa dell’esplosione è ancora in fase di accertamento.

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Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Santa Teresa di Riva, dove una violenta esplosione ha interessato un appartamento situato al secondo piano di uno stabile lungo la Statale 114, nella zona sud del paese.Secondo una prima ricostruzione, all’origine della deflagrazione ci sarebbe. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ÚLTIMA HORA: Explota pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro Sullo stesso argomento Leggi anche: Fuga di gas con esplosione: un ferito, il primo bilancio Santa Teresa di Riva, la forza silenziosaSanta Teresa di Riva è un corridoio luminoso di 8 km disteso lungo la costa e i binari, una linea di case tra mare e colline. Fuga di gas a S.Teresa, il proprietario cerca di spegnere il fuoco ma viene sopraffatto dalle fiamme, ricoverato in ospedalePoteva essere una strage per la potenza delle fiamme che si sono sviluppate in una abitazione di via Francesco Crispi e che successivamente hanno provocato una esplosione che ha mandato in frantumi ve ... gazzettajonica.it Paura per un'esplosione in casa: fuga di gas devasta un appartamento nel MessineseUn uomo di 48 anni ustionato mentre tenta di spegnere le fiamme. Distruzione totale al secondo piano, traffico bloccato per ore e stabile interdetto dopo l’intervento dei pompieri ... messina.gazzettadelsud.it