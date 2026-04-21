Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e la Sterpaia

Un'escursione nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli permette di esplorare la Tenuta di San Rossore, un territorio che si estende tra Cascine vecchie e la zona della Sterpaia. Questa area, molto frequentata, racchiude angoli nascosti e tracce di una storia che risale a secoli fa. La tenuta rappresenta il centro di un parco naturale molto esteso, conosciuto per la sua varietà di ambienti e paesaggi.

La Tenuta di San Rossore è il cuore pulsante del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: una meta amata da molti, ma che nasconde angoli segreti e storie millenarie poco conosciute. In questo itinerario si raggiunge la Zona Gialla (B) della Tenuta, un’area di straordinario valore.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e Cascine nuoveMeta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale...