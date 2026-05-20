Emergenza sangue all’ospedale ' Masselli Mascia' | Serve subito sangue gruppo zero positivo

Un appello urgente arriva dall’ospedale ‘Masselli Mascia’ di San Severo, dove si richiede con priorità sangue del gruppo zero positivo. La struttura sanitaria si trova in difficoltà per le scorte di questa tipologia di sangue, fondamentale per le emergenze e le trasfusioni. La richiesta è immediata e rivolta a chi può contribuire donando. L’ospedale ha attivato le procedure per raccogliere le donazioni e garantire le esigenze dei pazienti.

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