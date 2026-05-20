Elfsborg-Mjallby giovedì 21 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Elfsborg e Mjallby, valida per la quindicesima giornata di Allsvenskan. La sfida si svolge in un momento in cui il campionato si sta avvicinando alle pause per le competizioni europee. Il Mjallby, attualmente campione in carica, affronta la trasferta contro l’Elfsborg. Sono state rese note le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici sono disponibili sui siti specializzati.

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Si anticipa il turno numero 15 di Allsvenskan in vista dei futuri impegni Champions del Mjallby campione uscente, quest’oggi impegnato sul campo dell’Elfsborg. La squadra di Hamberg è al momento quarta in classifica a -4 dalla vetta ma reduce da un mezzo passo falso contro il fanalino di coda Halmstad. Una squadra che viene da stagioni altalenanti e che ha visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elfsborg-Mjallby (giovedì 21 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elfsborg-Mjallby (giovedì 21 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi anticipa il turno numero 15 di Allsvenskan in vista dei futuri impegni Champions del Mjallby campione uscente, quest’oggi impegnato sul campo... Elfsborg-Mjallby (giovedì 21 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/jRINKAy #scommesse #pronostici x.com Elfsborg-Mjallby streaming live, tra le foreste del nord per una notte di magia svedeseGiovedì 21 maggio Elfsborg e Mjallby si affrontano alla Borås Arena in una gara valida per l’Allsvenskan. Scopri come vederla gratis ... derbyderbyderby.it