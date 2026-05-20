Elfsborg-Mjallby giovedì 21 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 19:00 si giocherà la partita tra Elfsborg e Mjallby, valida per il quindicesimo turno dell’Allsvenskan. In questa occasione, il Mjallby, campione in carica, affronta la squadra di casa in un match che anticipa i prossimi impegni in Champions League del club ospite. La gara si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono impegnate nel campionato svedese, con il Mjallby che cerca di consolidare la sua posizione in classifica.

Si anticipa il turno numero 15 di Allsvenskan in vista dei futuri impegni Champions del Mjallby campione uscente, quest’oggi impegnato sul campo dell’Elfsborg. La squadra di Hamberg è al momento quarta in classifica a -4 dalla vetta ma reduce da un mezzo passo falso contro il fanalino di coda Halmstad. Una squadra che viene da stagioni altalenanti e che ha visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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