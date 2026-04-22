GAIS-Mjallby giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il match tra GAIS e Mjallby, nel quarto turno di Allsvenskan. L'incontro si tiene in un turno posticipato, con le squadre che affrontano un impegno importante: i campioni belgi uscenti, Mjallby, sfidano il GAIS in casa. Le formazioni sono state annunciate, e si attende di conoscere le quote e i pronostici per questa partita.

Tra i posticipi del quarto turno di Allsvenskan c’è quello che vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati sul campo del GAIS. I makrillarna sono al momento fermi al palo con 3 KO in altrettante gare, penalizzati da un calendario complicato che li ha visti affrontare 3 squadre pronte a lottare per qualcosa di importante. Due KO su 3 di misura. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiQuarto turno di Allsvenskan con il Malmo di Ramirez impegnato contro la sorprendente capolista Sirius. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; GAIS-Mjallby giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Gais Goteborg - Mjallby - Quote & Statistiche - 23 aprile 2026, Allsvenskan, Svezia; Pronostici Serie A Svezia Allsvenskan 2026 by #Pasto22. Guida, antepost e pronostici giornata 3. Ascolti tv giovedì 23 ottobre: la prima puntata di Noi del Rione Sanità batte la finale di Io Canto FamilyLa giornata degli ascolti tv di giovedì 23 ottobre: su Rai1, la prima puntata di Noi del Rione Sanità che vince al debutto. Su Canale 5 Io Canto Family chiude al 15.9%. La sfida dell’access con Affari ... fanpage.it