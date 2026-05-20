Elena D'Elia poteva vincere Amici 25 | penalizzata da Anna Pettinelli e dalla confusione sul percorso musicale
Elena D'Elia, giovane cantante toscana, ha partecipato alla venticinquesima edizione di Amici con l'obiettivo di conquistare il titolo finale. Durante il percorso, ha ottenuto numerosi consensi e si è distinta per le sue qualità artistiche. Tuttavia, alla fine del programma, non è riuscita a vincere, fermandosi a pochi passi dalla conquista del trofeo. La sua eliminazione ha suscitato discussioni tra i fan, che hanno evidenziato alcuni fattori che avrebbero potuto influenzare il risultato finale.
Elena D'Elia sarebbe potuta diventare la vincitrice di Amici 25, cambiando la storia di quest'edizione: tutto ciò che ha costretto la cantante toscana ad arrendersi a pochi passi dalla vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elena D'Elia - A PARTE ME (Testo/Lyrics) AMICI 25
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