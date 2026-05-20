Negli ultimi mesi, Alessandra Amoroso non è apparsa pubblicamente né sui social media, lasciando i fan a chiedersi dove sia finita. La cantante pugliese, nota per i suoi successi musicali, non ha pubblicato nuovi contenuti o comunicazioni ufficiali. Recentemente, però, ha pubblicato alcune foto con un nuovo look sui propri profili social, suscitando interesse tra i follower che continuano a seguirla attivamente. La sua presenza online si è riattivata dopo un periodo di silenzio.

Chi segue Alessandra Amoroso sa bene che negli ultimi mesi l’artista pugliese è praticamente sparita dalle scene. Niente concerti, nessuna apparizione televisiva, pochissimi aggiornamenti social. Per una cantante che dal 2008 a oggi ha pubblicato 10 dischi, collezionato premi su premi e venduto migliaia di copie, questo silenzio ha inevitabilmente fatto rumore. Dove è finita la vincitrice di Amici che ha conquistato il cuore degli italiani prima nel 2009 con l’edizione classica e poi nel 2012 con Amici Big. La risposta è semplice, ma profondamente significativa: Alessandra Amoroso ha scelto di essere, prima di tutto, mamma. Dallo scorso settembre la cantante di Galatina ha dato alla luce Penelope, la figlia nata dall’amore con Valerio Pastore, che presto diventerà suo marito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dove è finita Alessandra Amoroso? I fan la cercano sui social e lei risponde con un nuovo look

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