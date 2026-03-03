Durante l’esibizione a Sanremo 2026, Belen Rodriguez ha avuto difficoltà a sentire il suo microfono, dicendo: “Non sento un caz**”. La sua presenza era prevista e molto attesa dal pubblico, ma qualcosa è andato storto durante la performance con Samurai Jay. La cantante ha mostrato chiaramente il problema tecnico, interrompendo momentaneamente la sua esibizione.

Nel video del DietroFestival, il programma che racconta i retroscena della kermesse, si vede Rodriguez rientrare nel backstage e sbottare Il suo nome era in scaletta e molti spettatori la aspettavano. Ma qualcosa, nell’esibizione che Belen Rodriguez ha fatto a Sanremo 2026, è andato storto. La conduttrice è apparsa in un cameo durante il brano “Ossessione” di Samurai Jay (è anche protagonista anche del videoclip) ma al momento dell’ingresso sul palco non sentiva nulla dal momento che aveva deciso di non indossare gli auricolari. Risultato? È andata fuori tempo. Nel video del DietroFestival, il programma che racconta i retroscena della kermesse, si vede infatti Rodriguez rientrare nel backstage e sbottare: “Non sento un caz***”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa è successo davvero a Belen Rodriguez durante l’esibizione con Samurai Jay: “Non sento un caz**”

Belen appare sulle scale del palco dell’Ariston durante l’esibizione di Samurai JayTra le storie che scorrono parallele alla gara del Festival di Sanremo 2026, ce n’è una che ha preso forma lontano dal palco, davanti alla scalinata...

Sanremo 2026, Samurai Jay canta Zucchero con Belen Rodriguez e Roy PaciSamurai Jay si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Baila morena e sarà accompagnato da Belén Rodríguez e da Roy Paci.

Una selezione di notizie su Belen Rodriguez

Temi più discussi: Belén Rodríguez spazza via tutte le polemiche di Sanremo 2026… con una sola foto; Belen Rodriguez, a Sanremo 2026 con Samurai Jay: dalla sensualità in ‘Ossessione’ al duetto nella serata cover; Samurai Jay interpreta con Roy Paci il brano Baila Morena di Zucchero Fornaciari nella serata delle cover. Con loro canta e balla una sensuale Belen Rodriguez. Segui Sanremo su RaiNews.it #Sanremo2026; Lucio Presta, nel libro L’uragano i retroscena di Sanremo da Amadeus e Bonolis a Maria De Filippi e Belen.

Cosa è successo davvero a Belen Rodriguez durante l’esibizione con Samurai Jay: Non sento un caz**Il suo nome era in scaletta e molti spettatori la aspettavano. Ma qualcosa, nell’esibizione che Belen Rodriguez ha fatto a Sanremo 2026, è andato storto. La ... ilfattoquotidiano.it

Belen Rodriguez canta fuori tempo a Sanremo 2026: la sua reazione dopo l’errore e la sgridata del tecnicoBelen Rodriguez nella terza serata di Sanremo non è andata a tempo nella breve apparizione sul palco, durante l'esibizione di Samurai Jay sulle note di ... fanpage.it

Non sento un cao”. È stata questa la reazione immediata di Belen Rodriguez dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston durante una delle serate del Festival di Sanremo 2026. La showgirl argentina ha fatto parlare di sé per aver sbagliato la partenza del pla - facebook.com facebook