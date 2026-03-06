Diffida a von der Leyen | stop all’Accordo UE-Mercosur

Una diffida formale è stata inviata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, riguardo all’Accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur. Il documento richiede di sospendere ogni attività relativa a quell’accordo. La comunicazione è stata resa pubblica e si riferisce a questioni legate alla sua approvazione e attuazione. La questione riguarda specificamente le modalità di gestione dell’accordo da parte delle istituzioni europee.

Una diffida formale è stata inviata alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in relazione all’Accordo UE-Mercosur. L’iniziativa parte dall’associazione Altra Agricoltura e dal movimento Soccorso Contadino di Avellino, che temono impatti negativi sul settore agricolo italiano. Il documento legale, redatto dall’avvocato Massimo Passaro insieme al collegio dei legali del movimento, chiede la sospensione immediata di qualsiasi passo verso la ratifica dell’accordo nella sua forma attuale. La preoccupazione centrale riguarda l’ingresso massiccio di prodotti agricoli e zootecnici dal Mercosur nel mercato europeo. L’allarme scatta perché i Paesi del blocco sudamericano applicano standard produttivi, sanitari e ambientali diversi, e spesso meno rigorosi, rispetto a quelli imposti agli agricoltori europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ue-Mercosur, von der Leyen: "Applichiamo accordo in via provvisoria"(Adnkronos) – Dopo che Uruguay e Argentina hanno ratificato l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur, e dopo "intense" consultazioni con gli...

