Data center Daikin accelera sull’Italia | focus su efficienza energetica e infrastrutture digitali

Da newsagent.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Daikin ha annunciato un rafforzamento delle sue attività in Italia nel settore dei data center. L’azienda si concentrerà su soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e lo sviluppo di infrastrutture digitali. La crescita del mercato dei data center richiede tecnologie capaci di gestire consumi elevati e garantire affidabilità. La compagnia intende investire in queste aree per rispondere alla domanda crescente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mercato dei data center continua a crescere e, con esso, aumenta la richiesta di soluzioni in grado di sostenere consumi energetici, potenza computazionale e affidabilità operativa. In questo scenario Daikin rafforza la propria presenza in un settore sempre più strategico, partecipando a Data Center Nation Milan 2026, in programma il 27 maggio all’Allianz MiCo di Milano. L’azienda giapponese, leader nelle tecnologie per la climatizzazione e il raffreddamento, presenterà il proprio portafoglio di soluzioni dedicate alle infrastrutture digitali, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla personalizzazione progettuale. Un mercato, quello dei data center, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dei servizi digitali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

data center daikin accelera sull8217italia focus su efficienza energetica e infrastrutture digitali
© Newsagent.it - Data center, Daikin accelera sull’Italia: focus su efficienza energetica e infrastrutture digitali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ecco come l’Italia accelera sui data center con EdgeConneX CampusL’Italia sta accelerando lo sviluppo di nuovi data center, con particolare attenzione a progetti che coinvolgono l’azienda EdgeConneX.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web