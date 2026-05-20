Daikin ha annunciato un rafforzamento delle sue attività in Italia nel settore dei data center. L’azienda si concentrerà su soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e lo sviluppo di infrastrutture digitali. La crescita del mercato dei data center richiede tecnologie capaci di gestire consumi elevati e garantire affidabilità. La compagnia intende investire in queste aree per rispondere alla domanda crescente.

Il mercato dei data center continua a crescere e, con esso, aumenta la richiesta di soluzioni in grado di sostenere consumi energetici, potenza computazionale e affidabilità operativa. In questo scenario Daikin rafforza la propria presenza in un settore sempre più strategico, partecipando a Data Center Nation Milan 2026, in programma il 27 maggio all’Allianz MiCo di Milano. L’azienda giapponese, leader nelle tecnologie per la climatizzazione e il raffreddamento, presenterà il proprio portafoglio di soluzioni dedicate alle infrastrutture digitali, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla personalizzazione progettuale. Un mercato, quello dei data center, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dei servizi digitali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Data center, Daikin accelera sull’Italia: focus su efficienza energetica e infrastrutture digitali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ecco come l’Italia accelera sui data center con EdgeConneX CampusL’Italia sta accelerando lo sviluppo di nuovi data center, con particolare attenzione a progetti che coinvolgono l’azienda EdgeConneX.