Danneggia il pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli | in manette 34enne
I carabinieri di Empoli hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino nigeriano, con l’accusa di aver causato danni a una struttura sanitaria. L’episodio è avvenuto nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, dove l’uomo ha provocato danni ai locali. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo, portando all’arresto dell’individuo. La polizia ha confermato l’accaduto e ha portato a termine le operazioni di polizia giudiziaria.
EMPOLI – I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Empoli hanno arrestato un cittadino nigeriano di 34 anni con l’accusa di danneggiamento di struttura sanitaria. L’episodio si è consumato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove l’uomo era stato trasportato a causa di un evidente stato di agitazione psico-fisica. Secondo le ricostruzioni, il soggetto avrebbe inizialmente assunto un atteggiamento verbalmente aggressivo nei confronti del personale sanitario in servizio. Successivamente, dopo aver rifiutato di sottoporsi alle cure mediche, l’uomo ha manifestato la propria violenza contro la struttura: mentre cercava di allontanarsi, ha danneggiato un contenitore per rifiuti speciali senza alcun motivo apparente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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