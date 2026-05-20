Danneggia il pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli | in manette 34enne

I carabinieri di Empoli hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino nigeriano, con l’accusa di aver causato danni a una struttura sanitaria. L’episodio è avvenuto nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, dove l’uomo ha provocato danni ai locali. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo, portando all’arresto dell’individuo. La polizia ha confermato l’accaduto e ha portato a termine le operazioni di polizia giudiziaria.

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