Dall' Albania alla Tunisia | cosa cercano i pensionati italiani nelle nuove terre promesse
Negli ultimi anni, sempre più pensionati italiani si spostano verso paesi come l’Albania e la Tunisia, attratti da costi di vita più bassi rispetto all’Italia. Nei forum e sui social si condividono spesso immagini di coppie che si godono il mare di queste nazioni e storie di acquisti immobiliari con somme inferiori a quelle richieste in Italia. La riduzione delle tasse e la possibilità di far durare di più la pensione sono temi ricorrenti tra chi decide di trasferirsi.
C’è un’immagine ricorrente nei forum e nei gruppi social dedicati agli italiani all’estero: una coppia di pensionati davanti al mare del Portogallo, una casa comprata con meno soldi di un bilocale nella provincia italiana, tasse più leggere e il racconto di una pensione che "torna a bastare". Ma. 🔗 Leggi su Today.it
RASSEGNA STAMPA OGGI 9 DICEMBRE 2025: ZELENSKY IN EUROPA, MIGRANTI E TENSIONI ECONOMICHE
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