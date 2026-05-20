Dall' Albania alla Tunisia | cosa cercano i pensionati italiani nelle nuove terre promesse

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, sempre più pensionati italiani si spostano verso paesi come l’Albania e la Tunisia, attratti da costi di vita più bassi rispetto all’Italia. Nei forum e sui social si condividono spesso immagini di coppie che si godono il mare di queste nazioni e storie di acquisti immobiliari con somme inferiori a quelle richieste in Italia. La riduzione delle tasse e la possibilità di far durare di più la pensione sono temi ricorrenti tra chi decide di trasferirsi.

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C’è un’immagine ricorrente nei forum e nei gruppi social dedicati agli italiani all’estero: una coppia di pensionati davanti al mare del Portogallo, una casa comprata con meno soldi di un bilocale nella provincia italiana, tasse più leggere e il racconto di una pensione che "torna a bastare". Ma. 🔗 Leggi su Today.it

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