Dall' Albania alla Tunisia | cosa cercano i pensionati italiani nelle nuove terre promesse

Negli ultimi anni, sempre più pensionati italiani si spostano verso paesi come l’Albania e la Tunisia, attratti da costi di vita più bassi rispetto all’Italia. Nei forum e sui social si condividono spesso immagini di coppie che si godono il mare di queste nazioni e storie di acquisti immobiliari con somme inferiori a quelle richieste in Italia. La riduzione delle tasse e la possibilità di far durare di più la pensione sono temi ricorrenti tra chi decide di trasferirsi.

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