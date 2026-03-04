Spagna Tunisia Romania e Albania | ecco l’eldorado fiscale dei pensionati italiani

Negli ultimi tempi, il numero di pensionati italiani che scelgono di trasferirsi all’estero è in crescita. Secondo i dati forniti dall’Inps durante un’audizione in commissione Finanze del Senato, paesi come Spagna, Tunisia, Romania e Albania sono tra le mete preferite per chi decide di andare a vivere fuori dall’Italia. La memoria depositata dall’ente evidenzia questa tendenza in aumento.

Cresce il numero dei pensionati italiani che si trasferiscono all’estero. Gli ultimi dati sono contenuti nella memoria depositata dall’Inps dopo l’audizione in commissione Finanze del Senato sul Ddl che propone incentivi fiscali per il rientro dei pensionati in Italia.Dal 2018 al 2025, rileva l’Inps, si è assistito ad una crescita dei pensionati italiani che, avendo maturato i requisiti esclusivamente in Italia, si sono trasferiti all’estero dopo l’ultima contribuzione e fruiscono del trattamento pensionistico all’estero. Si tratta di un fenomeno che si evidenzia soprattutto in direzione dei Paesi Ue, e che compensa la lieve riduzione nello stock di coloro che ricevono il pagamento in Paesi extra-UE. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il servizio Inps per i pensionati per la dichiarazione dei redditi: ecco in cosa consisteL'istituto ha avviato la campagna per offrire un sostegno oltre che un promemoria per il servizio personalizzato.

Pensionati all'estero, quali i paradisi fiscali? Addio Portogallo, boom Spagna e Romania. La Grecia non decollaLa Spagna batte il Portogallo. Romania e Albania piacciono più della Grecia. E Hammamet attira soprattutto gli ex dipendenti pubblici. Dopo che Lisbona ha abolito nel 2024 il regime agevolato per i ... ilmessaggero.it