Crisi Stellantis la Regione Lazio fa fronte comune | approvata all' unanimità la mozione per salvare lo stabilimento di Cassino
Durante un Consiglio regionale straordinario, convocato su richiesta delle opposizioni, si è discusso della crisi nel settore automotive e della situazione dello stabilimento di Cassino. Tutti i consiglieri presenti hanno approvato all’unanimità una mozione volta a tutelare il polo automobilistico della zona. La Regione Lazio si è schierata compatta nel sostenere le iniziative necessarie per affrontare le difficoltà di questa realtà industriale. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diversi schieramenti politici, senza contestazioni o interventi contrari.
La politica regionale serra i ranghi a difesa del polo automobilistico ciociaro. Nel corso del Consiglio regionale straordinario, convocato su richiesta delle opposizioni per affrontare la crisi del settore automotive, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno mirato alla tutela dello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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