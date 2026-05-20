Crisi Stellantis la Regione Lazio fa fronte comune | approvata all' unanimità la mozione per salvare lo stabilimento di Cassino

Durante un Consiglio regionale straordinario, convocato su richiesta delle opposizioni, si è discusso della crisi nel settore automotive e della situazione dello stabilimento di Cassino. Tutti i consiglieri presenti hanno approvato all’unanimità una mozione volta a tutelare il polo automobilistico della zona. La Regione Lazio si è schierata compatta nel sostenere le iniziative necessarie per affrontare le difficoltà di questa realtà industriale. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diversi schieramenti politici, senza contestazioni o interventi contrari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La politica regionale serra i ranghi a difesa del polo automobilistico ciociaro. Nel corso del Consiglio regionale straordinario, convocato su richiesta delle opposizioni per affrontare la crisi del settore automotive, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno mirato alla tutela dello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crisi Stellantis, fronte comune per lo stabilimento di Cassino. Un vertice urgente con il Ministro UrsoIl futuro del comparto automotive nel Lazio, e in particolare la tenuta produttiva dello stabilimento di Piedimonte San Germano (Cassino), torna al... Stellantis, il futuro è incerto. I sindacati: Ancora nessun piano di rilancio per CassinoL'orizzonte sopra lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano si fa sempre più cupo e quella che doveva essere la data chiave per il futuro del sito industriale si ... ilmessaggero.it Crisi Stellantis, la Regione Lazio compatta su CassinoVia libera alla mozione sulla crisi dello stabilimento pedemontano, il documento sostenuto trasversalmente da maggioranza e opposizione ... ciociariaoggi.it Materiale pericolante al grattacielo Regione Piemonte, intervengono i vigili del fuoco reddit #DanielaFumarola conclude Cg Cisl Lazio: Il Lazio è una regione plurale, fatta di vocazioni diverse, territori differenti tra loro, ma che formano un unico sistema di sfide e opportunità. Per riuscire a tenere insieme questa complessità, bisogna avere la capacità x.com