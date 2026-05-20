Cremona la madre aggredita | Curatelo ma che resti lontano da me

Una donna ha denunciato di essere stata aggredita da sua madre, chiedendo che venga curata senza che si avvicini a lei. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto, concentrandosi anche sulla possibile presenza di problemi psichici. Il procedimento giudiziario si focalizza sulle condizioni mentali della madre e sulla tutela della vittima. La perizia psichiatrica prevista per il 17 giugno potrebbe fornire elementi utili per valutare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui