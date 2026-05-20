Cremona la madre aggredita | Curatelo ma che resti lontano da me
Una donna ha denunciato di essere stata aggredita da sua madre, chiedendo che venga curata senza che si avvicini a lei. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto, concentrandosi anche sulla possibile presenza di problemi psichici. Il procedimento giudiziario si focalizza sulle condizioni mentali della madre e sulla tutela della vittima. La perizia psichiatrica prevista per il 17 giugno potrebbe fornire elementi utili per valutare la situazione.
? Punti chiave Come può la cura medica garantire la sicurezza della vittima?. Quali dettagli emergeranno dalla perizia psichiatrica del 17 giugno?. Perché l'interruzione delle terapie ha scatenato le violenze domestiche?. Come influirà lo stato mentale dell'imputato sulla decisione dei giudici?.? In Breve Imputato di 41 anni affetto da schizofrenia bipolare con precedenti tentativi di suicidio.. Perizia psichiatrica affidata a Franco Spinogatti con appuntamento fissato per il 17 giugno.. Avvocato Maria Laura Quaini assiste l'imputato durante il processo a Cremona.. Separazione già avviata in Serbia nel corso del 2025 tra i due coniugi.. In... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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