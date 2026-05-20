Convalidato l’arresto del giovane fermato per furti e spaccate in Bassa Valle

Nella giornata di domenica, i carabinieri hanno arrestato un giovane sospettato di aver commesso una serie di furti, spaccate e altri reati tra Morbegno e la Bassa Valle. L’arresto è stato convalidato e il giovane rimarrà in carcere. Le indagini continuano per chiarire l’estensione delle sue attività criminali e raccogliere ulteriori elementi a suo carico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione di sicurezza nella zona.

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Resterà in carcere K.M., il giovane arrestato nella giornata di domenica dai carabinieri, accusato di essere l’autore di una lunga serie di furti, spaccate e altri reati commessi tra Morbegno e la Bassa Valle. La decisione è arrivata nella mattinata di mercoledì 20 maggio 2026 dal GIP del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SPACCIA COCAINA AL CIMITERO: 19ENNE ARRESTATO PER LA SECONDA VOLTA | 14/03/2026 Sullo stesso argomento Furti, spaccate ed estorsione: arrestato un 21enne in Bassa ValleÈ stato fermato all’alba di oggi, domenica 17 maggio, a Berbenno di Valtellina, un ventunenne domiciliato in Bassa Valle ritenuto responsabile di una...