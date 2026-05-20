Commissione d' inchiesta sul covid FdI | Il M5s prova a screditarla non può negare i fatti che stanno emergendo

La commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid continua a essere al centro di polemiche tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia afferma che il Movimento 5 Stelle sta cercando di screditare il lavoro della commissione e sottolinea che i fatti emersi finora sono difficili da negare. Tra i membri della commissione c'è anche una deputata di Fratelli d'Italia. La discussione si concentra sulle modalità di svolgimento delle indagini e sulle accuse reciproche tra le forze politiche coinvolte.

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Strascichi polemici tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle sui lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul covid che vede tra i propri membri la deputata di FdI Alice Buonguerrieri. “Le accuse emerse dai coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Commissione Covid, il racconto del Comitato Ascoltami sulle vittime di effetti avversi dei vaccini Sullo stesso argomento Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. FdI: “Sul Lago di Quarto risposta per la sicurezza del territorio”Ha preso il via questa mattina nel Cesenate la missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in... La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di #sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Alessandro Alongi, presidente Commissione #Politiche #sociali del XII municipio di Roma. x.com Gianluca Rocchi, il Coordinatore degli Arbitri per la Commissione Nazionale Arbitri di Serie A e B, ha informato Francesco Massini, il Vicepresidente ad interim dell'AIA, questa sera della sua decisione di autosospendersi dalla sua posizione a seguito di un'ind reddit Capitano De Grazia, la commissione riapre l’inchiesta sul giallo della morteL’ente parlamentare che si occupa di traffici di rifiuti: Nuovi accertamenti sul decesso e sulle navi dei veleni ... ilsecoloxix.it Commissione d'inchiesta sul plasma sprecato, FdI 'perdita di tempo'La maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale Marche è pronta a bocciare la proposta di una commissione d'inchiesta sulle sacche di plasma sprecate nell'Azienda ospedaliero universitaria delle ... ansa.it