Spalletti che numeri! Gol difesa e gruppo così è nata la Juve con vista Champions

In sei mesi, la squadra ha accumulato un punteggio superiore a quello di tutte le altre squadre, tranne l’Inter, che ha ottenuto più punti. La formazione ha il secondo miglior attacco del campionato e si distingue per i risultati difensivi e l’unità del gruppo. Il tecnico ha contribuito a questa crescita, portando alla creazione di una squadra competitiva con obiettivi europei.

Le rivoluzioni nascono, si modificano, assumono il senso profondo di chi le guida: alla Juventus è andata così. Luciano Spalletti si è messo alla guida di un gruppo alla ricerca perenne di quella consapevolezza che ti dà la giusta dimensione: dopo sei mesi, la strada è segnata. Senza difesa non c’è futuro: Bremer e soci non cadono più alla prima conclusione lasciata agli avversari tanto che nelle ultime sei uscite i bianconeri hanno raccolto solo un pallone alle spalle di Perin o Di Gregorio. Il motivo? Si può fare bella figura anche se si usa la spada e non il fioretto e se si dimenticano in fretta tutta quella serie di amnesie o leggerezze che hanno toccato punti da rosso come, ad esempio, nella bolgia di Istanbul.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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