Coltello alcolici nascosti e non solo | il campetto nel mirino dei vandali

Nelle scorse ore, il campetto di Ospedaletto è stato teatro di atti di vandalismo che hanno lasciato segni evidenti. Sono stati trovati un coltello nascosto tra le fioriere, bottiglie di alcolici occultate e palline fumogene. Inoltre, alcune reti sono state danneggiate e sfilacciate. Il Comune ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Facebook per segnalare quanto accaduto e invitare alla collaborazione. Nessuno è stato ancora identificato o fermato in relazione a questi episodi.

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Un coltello nelle fioriere, palline fumogene, bottiglie di alcolici nascoste e reti fatte a brandelli: è il bilancio degli atti di vandalismo che hanno come epicentro il campetto di Ospedaletto, con il comune che ha utilizzato la propria pagina Facebook per denunciare l’accaduto.La denuncia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz dei vandali nei cantieri. Teleriscaldamento nel mirinoLavori del teleriscaldamento a Piancastagnaio nel centro storico non a tutti graditi. Armato di coltello, pretende cibo e alcolici: arrestatoLucca, 8 gennaio 2026 - Nella serata di ieri, 7 gennaio, le volanti della Polizia di Stato della Questura di Lucca hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 32 anni con l’accusa di ... lanazione.it Armati di coltello rubano alcolici all’Embassy: minacce al guardianoRompono i vetri del gazebo dell’Embassy, in viale Vespucci, per fare razzia di alcolici. Scoperti dal guardiano notturno, lo minacciano con un coltello e scappano in bicicletta, ma poco dopo vengono ... ilrestodelcarlino.it