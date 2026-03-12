Colleferro Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi

Sabato 7 marzo sono stati presentati i risultati dei lavori di ristrutturazione di 28 alloggi di edilizia popolare situati in zona Colle Bracchi a Colleferro. Le operazioni di riqualificazione, durate diversi mesi, hanno portato al completamento degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli alloggi. La conclusione dei lavori segna la fine di un intervento importante per l'area.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Sabato 7 Marzo sono stati presentati i risultati dei lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi, denominati “28 Alloggi”. Erano presenti il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vicesindaco Giulio Calamita, l’Ass. Diana Stanzani, il Sen Filippo Sensi, il Consigliere comunale Mario Cacciotti, il Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati Ten. Col. Lorenzo Iacobone, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Colleferro Cap. Tommaso De Lisa il S.Ten. della GdF Nicola Vicidomini agenti della Polizia Locale e il Responsabile dei Lavori Arch. Adriano Latini. Nel suo intervento l’Ass. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi Articoli correlati Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: al Comune sportello informativo ad hocTempo di lettura: 3 minutiSi ricorda che, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 di mercoledì 15 aprile 2026, sarà... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Colleferro Chiusura dei lavori di... Discussioni sull' argomento Colleferro. Chiusura dei lavori di ristrutturazione dei 28 Alloggi di edilizia residenziale pubblica in zona Colle Bracchi; Colleferro, venerdì 13 test gratuiti di pre valutazione sui disturbi del sonno; Il gatto Cesare ucciso a calci sul treno, era la mascotte dei pendolari: denunciato un operaio nigeriano di 46 anni; Nasce la Casa riformista dei territori Prenestini e Lepini. Consegnati 18 alloggi Acer, l'assessore Pecoraro: un segnale di rinascita facebook Conosci il sistema di Alloggi di #Midnight In caso di risposta negativa, questo blog ti fornirà tutti i dettagli necessari. Dalla costruzione della tua prima casa alle Iniziative, abbiamo tutto ciò che ti serve: x.com