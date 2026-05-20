Citta più sicura e migliori servizi con garante per la disabilità e Casa della Musica

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Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una candidata si presenta per la seconda volta alle elezioni comunali, dopo aver quasi raggiunto la vittoria cinque anni fa. La sua campagna si concentra su temi come la sicurezza urbana, l’implementazione di servizi dedicati alle persone con disabilità e il rilancio di strutture culturali come la Casa della Musica. La figura ha già partecipato al voto precedente e ora si propone con proposte riviste e un impegno rafforzato. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa e interesse tra i cittadini.

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Carolina Toia è alla seconda candidatura alla poltrona di sindaco dopo aver "sfiorato" la vittoria nel 2020. Cosa pensa possa qualificarla meglio nel suo curriculum per il ruolo? "La professione di avvocato, il mio ruolo di procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica mi hanno insegnato a studiare ogni questione prima di agire e, soprattutto, a sviluppare capacità di ascolto e ricezione delle esigenze dei cittadini, trattandoli con la stessa attenzione che si riserverebbe a un cliente. Anche la mia esperienza nelle istituzioni credo possa essere una prova della mia affidabilità e conoscenza della macchina amministrativa". Come per gli altri candidati, diventa importante per i potenziali elettori capire quali siano i punti del programma da considerare unici rispetto ai programmi degli altri pretendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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