Ciccioli al Forum Eusair | Bisogna passare dalle parole ai fatti

Al Forum Eusair, un rappresentante ha affermato che è necessario passare dalle parole ai fatti per affrontare le sfide di settore. Sono stati sollevati alcuni temi principali, tra cui il ruolo di un nuovo fondo di 2,5 milioni di euro per contrastare la fuga dei giovani. Si è discusso anche delle strategie concrete per sviluppare l’Adriatico come centro energetico, con l’obiettivo di favorire investimenti e progetti in questa direzione. La discussione si è concentrata su azioni pratiche da mettere in atto in tempi rapidi.

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