Ciccioli al Forum Eusair | Bisogna passare dalle parole ai fatti
Al Forum Eusair, un rappresentante ha affermato che è necessario passare dalle parole ai fatti per affrontare le sfide di settore. Sono stati sollevati alcuni temi principali, tra cui il ruolo di un nuovo fondo di 2,5 milioni di euro per contrastare la fuga dei giovani. Si è discusso anche delle strategie concrete per sviluppare l’Adriatico come centro energetico, con l’obiettivo di favorire investimenti e progetti in questa direzione. La discussione si è concentrata su azioni pratiche da mettere in atto in tempi rapidi.
? Punti chiave Come potrà il nuovo fondo da 2,5 milioni fermare la fuga dei giovani?. Quali strategie concrete serviranno per trasformare l'Adriatico in un fulcro energetico?. Perché il legame tra Ancona e Skopje è fondamentale per il 2028?. Chi gestirà concretamente il nuovo coordinamento parlamentare per l'area Adriatica?.? In Breve Proposta di 2,5 milioni di euro per la rete Circolazione dei talenti.. Marta Paraventi e Filippo Alabardi discutono legami culturali tra Ancona e Skopje.. Ancona sarà Capitale Italiana della Cultura nel 2028 insieme alla città macedone.. Nuovo gruppo di 40 eurodeputati per coordinare le politiche macroregionali.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Forum Eusair, occhi sulla Macroregione Adriatico-Ionica. Carlo Ciccioli (FdI): «Si passi dalle dichiarazioni ai risultati»SKOPJE – Nel corso dell’undicesimo Forum Eusair in svolgimento a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, l’europarlamentare anconetano di Fratelli...
StMicroelectronics conferma il piano industriale di Catania: "Passare dalle parole ai fatti"“È necessario che tutti gli attori coinvolti facciano la loro parte, rispettando tempi certi e il piano degli investimenti.
Ciccioli (Fdi), 'Adriatico-Ionio non può essere considerato come periferia Ue'(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - L'Adriatico-Ionio non può più essere considerato una periferia europea. Carlo Ciccioli, eurodeputato di Fratelli d'Italia-Ecr, è intervenuto all'11/o Forum Eusair in corso ... msn.com
Forum Eusair, occhi sulla Macroregione Adriatico-Ionica. Carlo Ciccioli (FdI): Si passi dalle dichiarazioni ai risultatiPresente all'evento anche l'assessore alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi per saldare sempre più i rapporti in vista della Capitale della Cultura 2028 ... anconatoday.it