Chivu 2028 e 7 innesti | la nuova Inter è già nata

Domenica sera, la squadra ha celebrato il doppio trofeo vinto durante una cena in cui sono stati condivisi momenti di festa. La giornata successiva è stata dedicata a incontri tra staff e dirigenti per pianificare la stagione futura, con particolare attenzione agli interventi sul mercato e alle strategie di rafforzamento della rosa. Sono stati annunciati sette nuovi acquisti che si uniranno alla squadra, mentre si prosegue con le valutazioni e le scelte tecniche per il campionato alle porte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lunedì sera, la cena per festeggiare la conquista del double. Ieri, invece, le prime riunioni programmatiche per la prossima stagione. Probabilmente il segreto di tanti anni ai vertici è proprio questo: godersi le gioie con la capacità di sapersele subito mettere alle spalle. Con questa ambizione, alle 9.30, i dirigenti nerazzurri sono arrivati in sede. Circa mezz’ora dopo li ha raggiunti anche l’allenatore, Cristian Chivu. Saluti di rito, strette di mano, qualche caffè e poi subito sotto con il confronto diretto tra tutte le parti in causa. Non si è parlato né del rinnovo di Chivu né di quello della dirigenza, questi discorsi verranno affrontati in un secondo momento con il presidente, Giuseppe Marotta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Chivu 2028" e 7 innesti: la nuova Inter è già nata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cristian Chivu Ukir Sejarah Langka Di Inter Milan!! Dari Pemain Jadi Pelatih Juara Sullo stesso argomento Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampoCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per... Inter: Chivu legato fino al 2028, la squadra vola in vettaL’Inter ha deciso di premiare Cristian Chivu con un prolungamento contrattuale, confermando la fiducia nella guida tecnica. Inter-Chivu, si lavora al rinnovo: ipotesi 2028 con opzione al 2029 e adeguamentoIl futuro della panchina dell’Inter potrebbe essere sempre più legato al nome di Cristian Chivu, con la dirigenza nerazzurra che starebbe valutando un rinnovo di contratto destinato a consolidare un ... it.blastingnews.com Inter-Chivu, c'è l'accordo: rinnovo fino al 2028. Ingaggio e risultati, cosa cambiaI risultati per ora sono lì a parlare per lui. Certo, la Supercoppa italiana è sfuggita ancor prima della finale e il percorso in Champions è diventato in salita dopo il facile avvio, ma Cristian ... tuttosport.com