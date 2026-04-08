Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi dell' 8 aprile 2026

I casi che lasciano domande aperte, le verità mai del tutto chiarite e le voci di chi cerca di giustizia. Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di “Chi l'ha visto?" oggi, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Rai 3. Previste inchieste, testimonianze e nuovi sviluppi di casi. 🔗 Leggi su Today.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'11 febbraio 2026Questa sera, mercoledì 11 febbraio in prima serata su Rai 3, lo storico programma “Chi l'ha visto ?" ci parla di sparizioni inspiegabili, ma anche di...

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Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 1° aprile 2026La nuova puntata di Chi l'ha visto? va in onda mercoledì 1° aprile 2026, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla ... today.it

Delitto di Garlasco a Chi l’ha visto | Avvocato Marco Poggi denuncia gli hater della famiglia di ChiaraA Chi l'ha visto il focus sul delitto di Garlasco e in studio vi sarà Francesco Compagna, legale di Marco Poggi: ecco le anticipazioni ... ilsussidiario.net

“Chi non è bello ha il torto di esistere; la bellezza ama solo la bellezza. Aprile volge le spalle a Gennaio. La bellezza è perfetta. La bellezza può tutto. La bellezza è la sola cosa che non esiste a metà. —Victor Hugo #AprileFestaVagabonda a #SalaLettura x.com

C'è chi nega i fatti, chi cerca spiegazioni comode, e chi analizza. I dati non si discutono. Molti sostengono che il mondiale MotoGP sia falsato. Le opinioni sull'analisi possono divergere, ma i fatti restano. #misterhelmet #MotoGP #Motomondiale #Falsato #Anali - facebook.com facebook