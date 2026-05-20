chi elaina cocker la moglie di j ax e madre del figlio nicolas

Elaina Cocker, ex modella americana, è la moglie di J Ax e madre del loro figlio Nicolas, nato nel 2017. La coppia si è sposata nel 2007 e da allora vive insieme. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto per il passato professionale di Cocker e la notorietà del marito. La famiglia risiede in Italia, dove sono spesso stati fotografati insieme in occasioni pubbliche e private.

La moglie di J Ax è Elaina Cocker, ex modella americana che ha rubato il cuore del rapper con il quale è convolata a nozze nel 2007: la coppia ha un figlio Nicolas nato nel 2017. Stasera l’artista sarà tra gli ospiti di Tim Battiti Live Spring, in onda dalle 21:40 su Canale 5. I primi anni Duemila, Ax incontra in una serata milanese Elaina Cocker, modella americana arrivata in Italia per lavoro. Riservatissima, dopo aver abbandonato le passerelle, si è dedicata ad un’altra grande passione, la fotografia, fondando la sua agenzia fotografica. L’incontro con l’americana è arrivato in un momento buio per la voce di Tranqui Funky. Intervistato dal Corriere Della Sera, aveva dichiarato: “Ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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