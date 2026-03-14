Ali Rinaldo chi è la moglie di Nicolas Vaporidis e cosa fa nella vita

Ali Rinaldo, moglie di Nicolas Vaporidis, è nata in Inghilterra e ha origini italiane. Si tiene lontana dai riflettori e preferisce mantenere privata la sua vita personale. Non è coinvolta in attività pubbliche o professionali note pubblicamente, e si concentra sulla tutela della sua privacy. Non sono disponibili dettagli su altre sue attività o professioni.

Ali Rinaldo, la moglie di Nicolas Vaporidis, è nata in Inghilterra, ma nelle cui vene scorre anche sangue italiano, è infatti molto attenta a proteggere la sua vita privata. Ali Rinaldo lavora e vive a Londra con Nicolas Vaporidis. L’attore ha la sua attività nel campo della ristorazione, mentre lei è “assistente personale del direttore” in una galleria d’arte inglese, Annely Juda Fine Art, stando a quanto si legge sul suo profilo Linkedin. È sconosciuta la sua età e il suo profilo Instagram è privato. Si è diplomata in un liceo di Monza, probabilmente la sua città d’origine Di Ali Rinaudo sappiamo solo quello che, nelle rare interviste, ha detto di lei il fidanzato, oggi marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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