Che cosa vedere in tv stasera i programmi di mercoledì 20 maggio 2026 dal Comandante a Battiti Live a Chi l’ha visto?

Stasera, mercoledì 20 maggio 2026, i programmi in prima serata sui principali canali offrono diverse opzioni. Tra gli appuntamenti previsti ci sono un documentario sul Comandante, lo show musicale Battiti Live e il programma di approfondimento Chi l’ha visto?. Su Rai e Mediaset sono in programma anche film, serie e eventi sportivi, con alcune variazioni rispetto alle programmazioni abituali. La guida ai programmi aiuta a individuare cosa vedere tra le varie proposte televisive della serata.

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