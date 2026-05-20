Che cosa vedere in tv stasera i programmi di mercoledì 20 maggio 2026 dal Comandante a Battiti Live a Chi l’ha visto?
Stasera, mercoledì 20 maggio 2026, i programmi in prima serata sui principali canali offrono diverse opzioni. Tra gli appuntamenti previsti ci sono un documentario sul Comandante, lo show musicale Battiti Live e il programma di approfondimento Chi l’ha visto?. Su Rai e Mediaset sono in programma anche film, serie e eventi sportivi, con alcune variazioni rispetto alle programmazioni abituali. La guida ai programmi aiuta a individuare cosa vedere tra le varie proposte televisive della serata.
Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, mercoledì 20 maggio 2026, con la guida ai programmi della prima serata in onda sui principali canali Rai e Mediaset. I palinsesti propongono un mix di cinema italiano, serie amatissime, approfondimento e musica live. Su Rai 1 arriva in prima visione il film Comandante con Pierfrancesco Favino, mentre Rai 2 punta sulle nuove puntate di Mare Fuori 6. Spazio all’attualità con Chi l’ha visto? su Rai 3 e ai grandi eventi musicali con TIM Battiti Live Spring su Canale 5. I programmi TV di stasera Rai 1 – Comandante – ore 21:30 Rai 2 – Mare Fuori 6 – ore 21:20 Rai 3 – Chi l’ha visto? – ore 21:15 Rete 4 –... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Stasera in tv - mercoledì 18/02/2026
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