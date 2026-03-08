Che Tempo Che Fa da Sanremo Patty Pravo e Arisa

Stasera, domenica 8 marzo, Fabio Fazio presenta un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa in diretta alle 19:30 sul Nove. La trasmissione prevede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, mentre sul palco di Sanremo sono presenti Patty Pravo e Arisa. L’appuntamento viene trasmesso in diretta e include interviste e performance dal festival.

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 in diretta sul Nove, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti dell'8 marzo 2026. Nella puntata di stasera saranno ospiti Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin, che, in occasione della Giornata internazionale della donna, inaugurano un ciclo di incontri sull'educazione affettiva a Che Tempo Che Fa. Dopo aver ricevuto la scorsa settimana Fulminacci e Sayf, Fazio accoglie da Sanremo Patty Pravo, protagonista con il brano Opera e presto in tour nei teatri di tutta Italia per il 60ennale della sua carriera.