che tempo che fa da sanremo patty pravo e arisa

Stasera, domenica 8 marzo, Fabio Fazio presenta un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa in diretta alle 19:30 sul Nove. La trasmissione prevede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, mentre sul palco di Sanremo sono presenti Patty Pravo e Arisa. L’appuntamento viene trasmesso in diretta e include interviste e performance dal festival.

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 in diretta sul Nove, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti dell’8 marzo 2026. Nella puntata di stasera saranno ospiti Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin, che, in occasione della Giornata internazionale della donna, inaugurano un ciclo di incontri sull’educazione affettiva a Che Tempo Che Fa. Dopo aver ricevuto la scorsa settimana Fulminacci e Sayf, Fazio accoglie da Sanremo Patty Pravo, protagonista con il brano Opera e presto in tour nei teatri di tutta Italia per il 60ennale della sua carriera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Anticipazioni Che Tempo Che Fa dell’8 marzo: Patty Pravo e Arisa super ospiti di FazioNuovo imperdibile appuntamento domenica 8 marzo su Nove con Che Tempo che Fa, una delle trasmissioni più seguite e apprezzate della tv italiana.

