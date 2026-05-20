ChatGPT non è il tuo migliore amico | ecco i veri rischi per gli studenti tra privacy e compiti
Negli ultimi tempi, gli studenti si confrontano quotidianamente con schermi e strumenti digitali, tra cui intelligenze artificiali come ChatGPT. Un servizio video pubblicato da Quotidiano Nazionale evidenzia come queste tecnologie siano diventate parte integrante delle attività scolastiche, ma anche come possano comportare rischi legati alla privacy e all’uso dei compiti. La diffusione di queste applicazioni ha portato a un dibattito sulla loro influenza nei metodi di studio e sulla tutela dei dati personali degli studenti.
I ragazzi trascorrono le loro giornate interfacciandosi con schermi e algoritmi. Un recente servizio video diffuso da Quotidiano Nazionale illustra una dinamica ormai consolidata nelle aule di studio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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