ChatGpt non è il vostro migliore amico Intelligenza artificiale 400 studenti riuniti a Firenze

Il 19 maggio 2026 a Firenze si è svolto un incontro con circa 400 studenti incentrato sull’uso dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento si è discusso di come affidarsi a strumenti come ChatGPT possa influire sull’apprendimento e sulla capacità di sviluppare competenze autonome. I partecipanti hanno ascoltato interventi e approfondimenti riguardanti i rischi e le modalità di utilizzo di queste tecnologie in ambito educativo. La discussione si è concentrata sulla necessità di mantenere un equilibrio tra l’uso dell’intelligenza artificiale e il rafforzamento delle proprie capacità di pensiero critico.

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Firenze, 19 maggio 2026 – Usare l’intelligenza artificiale per imparare a non dipendere dall’intelligenza artificiale. È questa la sfida lanciata dall’ Università di Firenze agli oltre 400 studenti che hanno partecipato al Palazzo degli Affari all’hackathon conclusivo del progetto nazionale Alma-DEH, iniziativa finanziata dal programma Next Generation EU nell'ambito del Pnrr per promuovere una didattica digitale più innovativa e accessibile. Agli studenti è stato chiesto di realizzare campagne di comunicazione, podcast, giochi, spot e prodotti multimediali capaci di spiegare ai coetanei come utilizzare l’intelligenza artificiale senza delegarle completamente il pensiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “ChatGpt non è il vostro migliore amico”. Intelligenza artificiale, 400 studenti riuniti a Firenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AI Is Closer to Human Intelligence Than You Think Sullo stesso argomento Leggi anche: "Studenti, occhio: ChatGpt non è il vostro migliore amico" Openai aggiorna il modello professionale di intelligenza artificiale a chatgpt-5.4nelle recenti evoluzioni di openai, si assiste a un aggiornamento mirato a ChatGPT per risolvere problemi complessi: nasce chatgpt-5. ChatGpt non è il vostro migliore amico. Intelligenza artificiale, 400 studenti riuniti a FirenzeLa sfida degli studenti dell'Università di Firenze. L'obiettivo dell'hackathon: promuovere un uso consapevole e critico della IA dentro e fuori l'ateneo ... lanazione.it Il 71% delle nostre entrate del mese scorso è arrivato da persone che ci hanno trovato tramite ChatGPT. Non so cosa farne. reddit Confessione Sam Altman: la Gen Z non decide più senza ChatGPTSam Altman lo rivela: Gen Z non decide senza ChatGPT. Dalle relazioni al lavoro, l'IA è il loro guru digitale. Scopri la trasformazione di una generazione. urbanpost.it