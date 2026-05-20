Ceramisti di Civita Castellana | al Ministero il tavolo sulla salute

Al Ministero si è svolto un incontro dedicato alla salute dei ceramisti di Civita Castellana, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli istituti previdenziali. Durante l'incontro sono state affrontate questioni legate alle condizioni di lavoro e alle eventuali misure di tutela per i professionisti del settore. Sono stati discussi anche i possibili interventi e le iniziative da adottare per migliorare la sicurezza e il benessere dei lavoratori coinvolti.

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? Domande chiave Come influirà il tavolo ministeriale sulla salute dei ceramisti locali?. Quali misure concrete verranno discusse con gli istituti previdenziali?. Chi guiderà il dialogo tra Roma e i sindaci del distretto?. Come si potrà garantire il ricambio generazionale nelle botteghe storiche?.? In Breve Incontro tecnico al Ministero del Lavoro il 26 maggio alle ore 11.. Partecipazione di Mauro Rotelli alla definizione del tavolo presso il Ministero.. Obiettivo ricambio generazionale per le botteghe del distretto di Civita Castellana.. Riferimento normativo alla legge finanziaria numero 199 del 2025.. Il 26 maggio alle ore 11, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ospiterà un nuovo incontro tecnico per affrontare la severità della professione dei ceramisti a Civita Castellana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceramisti di Civita Castellana: al Ministero il tavolo sulla salute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agricoltura: La Pietra promette un tavolo operativo a Civita Castellana? Punti chiave Come cambieranno i costi di gestione per le aziende locali? Quali misure concrete proporrà il Ministero per abbattere la burocrazia?... Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservataUn bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone di casa sua mentre i genitori si trovavano in casa. Incontro con gli imprenditori a Civita Castellana, Angelilli loda il lavoro del sindaco GiampieriAttività produttive, incontro con gli imprenditori a Civita Castellana. Assessore Angelilli: È grazie a sindaci competenti come Luca Giampieri che le imprese di questo territorio, tramite l'adesione ... newtuscia.it Presentato a Viterbo il libro sulla storia della ceramica di Civita CastellanaL'opera di Augusto Ciarrocchi ricostruisce l'evoluzione dell'industria civitonica dal 1792 al 1929 È stato presentato presso la sede di Unindustria Viterbo il libro L’industria della ceramica di ... ilmessaggero.it