C’era un problema con le tasse | il governo l’ha risolto
Il governo ha adottato misure per correggere un problema legato alle tasse. In particolare, ha restituito quasi interamente le somme in eccesso pagate a causa del meccanismo del “fiscal drag”. La restituzione è stata calcolata sulla base di dati ufficiali, che indicano come le aliquote contributive siano state adeguate alle variazioni delle soglie di reddito. Questa operazione coinvolge i contribuenti che hanno versato somme superiori rispetto a quanto dovuto, a causa di aggiornamenti automatici delle fasce di tassazione.
Un recente studio dell’Istat ha chiarito una volta per tutte una questione su cui economisti e politici italiani hanno molto dibattuto negli ultimi anni. Ha stabilito cioè che il governo di Giorgia Meloni è riuscito a risolvere il problema del cosiddetto fiscal drag, o drenaggio fiscale. È un fenomeno che riguarda i sistemi fiscali progressivi, come quello italiano, cioè quelli che seguono il principio per cui più si guadagna e più si deve contribuire al bilancio dello Stato, con un sistema a scaglioni. Quando salgono i prezzi, gli stipendi e in generale i redditi da lavoro tendono ad adeguarsi gradualmente al costo della vita; proprio questi aumenti portano a sforare le soglie entro cui si ha diritto a bonus o detrazioni, o anche la soglia dello scaglione successivo in cui si pagano aliquote più alte. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Miles de cubanos perdieron estas casas | Cuba HOY cambia las reglas
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n Italia ci sono 11 milioni di persone che non pagano l’Irpef. Ma non perché sono evasori. Perché lo ha deciso la politica. Perché nessun partito resiste alla tentazione di abbassare le tasse solo ai redditi bassi. E a furia di farlo, le tasse per loro si sono azzerate - Facebook facebook