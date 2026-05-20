Il governo ha adottato misure per correggere un problema legato alle tasse. In particolare, ha restituito quasi interamente le somme in eccesso pagate a causa del meccanismo del “fiscal drag”. La restituzione è stata calcolata sulla base di dati ufficiali, che indicano come le aliquote contributive siano state adeguate alle variazioni delle soglie di reddito. Questa operazione coinvolge i contribuenti che hanno versato somme superiori rispetto a quanto dovuto, a causa di aggiornamenti automatici delle fasce di tassazione.

Un recente studio dell’Istat ha chiarito una volta per tutte una questione su cui economisti e politici italiani hanno molto dibattuto negli ultimi anni. Ha stabilito cioè che il governo di Giorgia Meloni è riuscito a risolvere il problema del cosiddetto fiscal drag, o drenaggio fiscale. È un fenomeno che riguarda i sistemi fiscali progressivi, come quello italiano, cioè quelli che seguono il principio per cui più si guadagna e più si deve contribuire al bilancio dello Stato, con un sistema a scaglioni. Quando salgono i prezzi, gli stipendi e in generale i redditi da lavoro tendono ad adeguarsi gradualmente al costo della vita; proprio questi aumenti portano a sforare le soglie entro cui si ha diritto a bonus o detrazioni, o anche la soglia dello scaglione successivo in cui si pagano aliquote più alte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’era un problema con le tasse: il governo l’ha risolto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Miles de cubanos perdieron estas casas | Cuba HOY cambia las reglas

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Paratici: "Nessun problema con Marotta, mi ha insegnato anche a vestirmi. CR7 alla Juve? Il problema era..."

Spalletti smaschera il vero problema che la Juve non ha risolto: “Così Yildiz può esplodere”Il tecnico bianconero mette il dito nella piaga parlando di Yildiz: "con una punta farebbe meglio con una prima punta perché gli toglierebbe un po'...