Dopo il caos del click day del 5 maggio, tutti i 150 bambini che non erano riusciti a iscriversi ai centri estivi comunali hanno ora una sistemazione. Le famiglie interessate avevano manifestato preoccupazioni e incertezze nei giorni successivi, ma nelle ultime ore sono state trovate le soluzioni per garantire a ciascuno di loro un posto secondo le preferenze indicate. La questione si è chiusa con esiti positivi per tutte le parti coinvolte.

Bologna, 20 maggio 2026 - Tutti e 150 i bimbi rimasti nel limbo, durante il click day per i centri estivi comunali il 5 maggio scorso, hanno trovato posto secondo la loro prima scelta. A fronte di 8.512 domande (tutte accolte) di cui 762 relativi a bimbi con disabilità. Tutti sono stati presi in carico. “Gli uffici comunali hanno lavorato prendendo in carico ogni singola richiesta, con l’obiettivo di accogliere con esito positivo tutte le domande, senza alterare l’ordine cronologico di arrivo nel rispetto dei criteri dell’avviso per l’iscrizione – spiega il Comune -. Grazie alla grande disponibilità dimostrata dai gestori dei centri estivi interessati si è proceduto con un ampliamento delle capienze dei posti disponibili per far fronte alle situazioni coinvolte dal problema informatico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi: sistemati anche i 150 bambini rimasti fuori

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