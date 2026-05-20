Cassazione | un ritardo nei contributi fa perdere gli sgravi INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche un breve ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali comporta la perdita degli sgravi fiscali offerti dall’INPS. La decisione si basa su una normativa che prevede la decadenza immediata dai benefici qualora non vengano rispettati i termini stabiliti. Per regolarizzare un debito contributivo, è necessario rispettare le scadenze indicate, e in caso di ritardo, bisogna procedere con apposite pratiche di regolarizzazione entro i termini previsti dalla legge.
? Punti chiave Come può un piccolo ritardo nei versamenti annullare migliaia di euro?. Quali sono i termini esatti per regolarizzare un debito contributivo?. Perché la Cassazione ha rifiutato il principio di proporzionalità della sanzione?. Chi deve monitorare i flussi per evitare la revoca degli sgravi?.? In Breve Invito alla regolarizzazione ricevuto il 26 gennaio 2018 con pagamento effettuato il 26 marzo.. L'irregolarità riguardava versamenti della Gestione Separata dell'amministratore di una società milanese.. La Corte d'Appello di Milano aveva precedentemente confermato la revoca degli sgravi.. Il ritardo nei pagamenti rischia di destabilizzare i bilanci delle piccole imprese milanesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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