L’udienza in Tribunale riguardante il caso Italgas è stata rinviata al 28 maggio. L’amministrazione sta tentando di trovare un accordo con la controparte, mentre il Partito Democratico ha replicato alle accuse, smentendo le versioni che dipingevano la vicenda con toni negativi. La questione resta sotto osservazione, con i protagonisti che continuano a negoziare e a mantenere una posizione di attesa sulla conclusione del procedimento giudiziario.

L’udienza in Tribunale destinata a chiudere la pratica Italgas è stata rinviata al 28 maggio e, mentre l’amministrazione continua a cercare accordi con la controparte, il Pd torna a smentire i contorni a tinte fosche della vicenda e, con essi, la narrazione del sindaco Gionata Calcinari. "La causa è stata avviata da Italgas: al momento del riscatto delle reti, il Comune effettuò una valutazione inferiore (verso 1,8milioni di euro) rispetto alla richiesta di Italgas che pretendeva 5,6 milioni di euro. In questi anni, il Comune, fino al 2022, ha incassato 350 mila euro all’anno per oltre 10 anni, oltre ad aver ottenuto estensioni di rete in diverse parti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Italgas, il Pd: "Basta con le speculazioni"

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