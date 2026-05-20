Caso Cospito arriva la decisione dei giudici su Delmastro

La Corte d’Appello di Roma ha stabilito la condanna di otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, che è stato giudicato colpevole di aver rivelato un segreto d’ufficio. La decisione riguarda il procedimento legato alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, al centro di questo procedimento giudiziario. La sentenza conferma la precedente condanna emessa in primo grado e ora diventa definitiva. Il caso ha attirato l’attenzione mediatica e si inserisce nelle indagini sulla gestione delle informazioni riservate in ambito giudiziario.

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La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, riconosciuto colpevole del reato di rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda legata all’anarchico Alfredo Cospito. La decisione dei giudici arriva nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura generale di Roma, secondo cui non vi sarebbe stata certezza sulla natura segreta degli atti divulgati. La vicenda delle informazioni fornite a Donzelli. Il procedimento riguarda alcune informazioni relative a conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra Cospito e detenuti sottoposti al regime del 41-bis per reati di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Cospito, arriva la decisione dei giudici su Delmastro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Cospito, confermata in appello la condanna a DelmastroLa Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro Delle Vedove, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nel... Pino Daniele, battaglia legale sull'eredità: arriva la decisione dei giudiciLa Corte d'Appello di Roma ha respinto le richieste nella causa sull'eredità di Pino Daniele. Caso Cospito: la Corte d’Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro x.com Caso Cospito, confermata anche in appello la condanna a Delmastro. L’ex sottosegretario: Non ho intenzione di fermarmi quiI giudici hanno rigettato la richiesta di assoluzione della procura generale di Roma. L’esponente di Fratelli d’Italia aveva rivelato una conversazione tra l’anarchico e alcuni membro di camorra e ‘nd ... quotidiano.net Caso Cospito: la Corte d’Appello conferma la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroI giudici di secondo grado di Roma hanno ribadito la sentenza di primo grado per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, accusato di rivelazione ... fanpage.it Non è un caso che i corsetti della Dea Alice Le stiano così stretti. Essendo manufatti umani, essi non riescono a contenere la prorompente femminilità divina ed angelica della Dea. Ecco perché, appena possibile, se ne libera nel letto degli Alpha più meritevoli reddit