Casa in fiamme la mamma lancia il neonato dalla finestra | finale da film

Un incendio si è sviluppato in una casa al secondo piano a Kalamazoo, in Michigan, intrappolando una madre e il suo neonato. Le fiamme avevano già occupato una parte dell’edificio, impedendo l’accesso alle scale. La madre ha lanciato il bambino dalla finestra nel tentativo di metterlo in salvo, mentre i soccorritori intervenivano sul posto. La scena ha suscitato grande attenzione, e i vigili del fuoco hanno successivamente portato in salvo entrambi.

Un salvataggio da film ha tenuto con il fiato sospeso Kalamazoo, in Michigan. Una madre e il suo neonato sono rimasti intrappolati al secondo piano di una casa in fiamme, mentre il fuoco aveva già invaso una parte dell’abitazione e reso impraticabili le scale. A intervenire per primo è stato un agente del Kalamazoo Department of Public Safety, che si è piazzato sotto la finestra e ha preparato le braccia per afferrare il bambino. L’incendio è scoppiato venerdì 15 maggio, intorno alle 16.16, in una villetta a due piani divisa in tre unità abitative. Secondo le autorità, le fiamme avevano coinvolto soprattutto il portico e la parte superiore della struttura, bloccando la donna e il piccolo all’interno dell’appartamento al piano alto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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La Reine Morte | avec Michel AUMONT, Thomas JOUANNET & Aladin REIBEL | Drame Historique | BSF

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