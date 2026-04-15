La grande cecità e l' emergenza climatica | a Casa Cavazzini l' incontro con Fabio Trincardi

Nella cornice di Casa Cavazzini si è svolto un incontro con Fabio Trincardi incentrato sulla questione dei cambiamenti climatici. L'evento ha affrontato le conseguenze attuali e le prospettive future legate all'emergenza ambientale. Il tema centrale è stato l'impatto delle alterazioni climatiche sul pianeta e sulle sue risorse, evidenziando l'urgenza di interventi concreti e immediati.

Un tema urgente, quello dei cambiamenti climatici, che riguarda il presente, ma soprattutto il futuro del pianeta. E sarà proprio questo il tema al centro del prossimo incontro pubblico in programma giovedì 16 aprile alle 18.30, negli spazi di Casa Cavazzini a Udine. L’appuntamento, a ingresso.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: "L'evidenza non basta più", a Casa Cavazzini l'arte contemporanea denuncia la crisi climatica A Casa Cavazzini il collettivo Robida: incontro su arte e nuovi modi di abitareAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Il collettivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tra scienza e arte il geologo Trincardi a Casa Cavazzini; Europol, l’agenzia Ue contro il crimine organizzato, mercoledì 16 aprile all’Ateneo di Udine; PROGETTO INTERREG DEL GAL CARSO KRAS 4 US: VENERDÌ 17 APRILE PASSEGGIATA DIVULGATIVA ALLA FATTORIA ALTURE DI POLAZZO (FOGLIANO DI REDIPUGLIA) | NordestNews. A Udine, Casa Cavazzini celebra la grande fotografia di Guido Guidi. Fino al 6 gennaio 2026I Civici Musei di Udine ospitano, fino al 6 gennaio 2026, presso Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea, la mostra Guido Guidi. Col tempo, 1956-2024. Si tratta di un’ampia ... exibart.com A Casa Cavazzini apre la grande mostra d'arte dedicata all'infinitoUDINE Cinquanta capolavori della pittura dell'800 e del 900 per raccontare come l'arte moderna e contemporanea, nei sui diversi linguaggi dall'Impressionismo all'Astrattismo, ha tentato di dare forma ... ilgazzettino.it UDINE nelle sale espositive di Casa Cavazzini, la mostra in corso “Impressionismo e modernità “ vede al centro artisti quali Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Paul Klee, De Chirico. “Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur”. E’ un percorso es - facebook.com facebook