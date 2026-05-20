Carlos Augusto Frattesi Bisseck | i tre delusi post doblete tra campo e Mondiale

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita che ha portato a un doppio successo, tre giocatori si sono trovati esclusi dalle rispettive formazioni. Il tecnico tedesco e l’allenatore dell’ex squadra italiana hanno scelto di non schierarli nelle successive partite ufficiali, lasciando loro poche possibilità di partecipare. La decisione arriva dopo un momento di delusione condiviso tra i tre calciatori, legata anche alla mancata convocazione per il Mondiale. La vicenda si inserisce in un contesto di cambiamenti nelle rose e di valutazioni tattiche.

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Dietro i sorrisoni sparsi, le magliette celebrative, i fiumi di champagne, i fuochi d'artificio e i cori dalla terrazza 21, qualcuno ha avuto anche un filo di malinconia, o magari d’ansia. Davide Frattesi, reduce da un’annata storta su più punti di vista – fisico e realizzativo su tutti -, l’ha fatto intendere senza giri di parole: "Conta il percorso". Questo il messaggio pubblicato su Instagram dopo la premiazione a San Siro. Saluterà a giugno e non è più un mistero. La cifra chiesta dall’Inter si aggira intorno ai 25 milioni. Uno scontento da "double", o da "doblete". Uno che ha vinto due trofei ma non da protagonista assoluto. Frattesi chiuderà la sua parentesi nerazzurra con un filo di malinconia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Carlos Augusto, Frattesi, Bisseck: i tre delusi post "doblete" tra campo e Mondiale
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