Carlos Alcaraz crolla 14 milioni di euro persi per il campione spagnolo | cosa succede

Carlos Alcaraz rimane fuori dai campi a causa di un problema al polso destro che lo ha costretto a interrompere l’attività agonistica nelle ultime settimane. La situazione ha portato a una perdita stimata di circa 14 milioni di euro per il campione spagnolo, che si trova ora a dover affrontare un periodo di inattività. La sua assenza ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, mentre si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute e sui tempi di rientro.

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Carlos Alcaraz continuerà a restare lontano dai campi dopo il problema al polso destro che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Il tennista spagnolo ha annunciato attraverso i propri social che il recupero procede, ma non abbastanza velocemente per consentirgli di tornare in campo durante la stagione sull’erba. Dopo aver saltato Madrid, Roma e Roland Garros, Alcaraz sarà costretto a rinunciare anche al Queen’s e soprattutto a Wimbledon, uno dei tornei più importanti della stagione. Carlos Alcaraz, quanto pesa l’assenza da Wimbledon. Oltre alle conseguenze sportive con Jannik Sinner sempre più numero uno, lo stop può avere anche un peso economico molto rilevante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carlos Alcaraz crolla, 14 milioni di euro persi per il campione spagnolo: cosa succede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CZY IGA WITEK JEST JU GOTOWA NA ZWYCISTWO W ROLAND GARROS SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ RZYM Sullo stesso argomento Leggi anche: Boris Becker identifica il talento spagnolo Carlos Alcaraz come il prossimo grande campione. Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euroUn periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Carlos Alcaraz salterà anche Wimbledon: ufficiale la rinuncia all’intera stagione sull’erbaCarlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, terzo Slam della stagione che andrà in scena sulla sacra erba dal 29 giugno al 12 luglio. Questa è la notizia del ... oasport.it Alcaraz salta Wimbledon, ma quando ritorna? Carlos punta i Masters in AmericaNiente verde per un semaforo che, per prudenza, meglio rimanga rosso: Wimbledon perde Carlos Alcaraz - e con un mese di anticipo. Maledetto, e ancora ballerino, il polso destro, sollecitato e strapazz ... sport.sky.it