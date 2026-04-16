Le aziende incontrano gli studenti nel recruitment day al San Benedetto di Latina
Ieri al San Benedetto Einaudi Mattei di Latina si è tenuta la quarta edizione del recruitment day, un evento dedicato agli studenti. Circa 300 giovani hanno avuto l’opportunità di incontrare 42 aziende presenti. L’iniziativa ha rappresentato un momento di collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo ai partecipanti occasioni di confronto e possibilità di orientamento professionale.
Si è svolta ieri al San Benedetto Einaudi Mattei di Latina la quarta edizione del recruitment day in cui circa 300 studenti hanno potuto incontrare 42 aziende, un ponte ideale tra scuola e lavoro per offrire ai giovani nuove opportunità e strumenti concreti per affrontare il futuro."Le aziende.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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