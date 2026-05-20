Francesco Camarda, giovane talento del Milan, è stato selezionato tra i 100 candidati al premio Golden Boy 2026. La lista include i migliori calciatori Under 21 a livello mondiale. La candidatura del giocatore milanese è stata annunciata di recente e si unisce a un elenco di giovani promettenti provenienti da diverse nazioni. La premiazione si svolgerà nei prossimi mesi, mentre Camarda continua a distinguersi con le sue prestazioni in campo.

Francesco Camarda è stato inserito ufficialmente nella lista del Golden Boy 2026. A Solomeo è stata svelata la Top 100 di 'Tuttosport', la selezione dei migliori talenti Under 21 del calcio europeo giunta alla ventiquattresima edizione. L'evento ha ospitato diversi addetti ai lavori come il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, il ds della Fiorentina Fabio Paratici e l'allenatore del Parma Carlos Cuesta. Il centravanti di proprietà del Milan è uno dei quattro italiani selezionati, insieme a Inacio, Reggiani e Ahanor. La Serie A piazza anche Sascha Britschgi del Parma e Robinio Vaz della Roma. La nazione più rappresentata è la Francia con 13 giocatori, davanti a Inghilterra (10) e Spagna (8). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Camarda protagonista all’European Golden Boy 2026: il gioiello del Milan tra i migliori 100 Under 21 al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nemi protagonista al Borgo dei Borghi 2026: visibilità nazionale per il gioiello del LazioNemi è stata tra le cittadine protagoniste del Borgo dei Borghi 2026, dove ha rappresentato il Lazio in una delle competizioni televisive più amate.

Classifica dei migliori ospedali al mondo, Borgo Trento tra i migliori 150Verona mantiene la propria posizione nel campo della sanità internazionale e anche quest'anno rientra nel “World's Best Hospitals”, la graduatoria...